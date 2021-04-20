В РФ более 8,1 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, скончались 379 человек - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 164 случаев, умерли за сутки 379 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 164 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1026 (12,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 379.
Москва по-прежнему лидирует по числу новых заражений - за сутки в столице COVID-19 заболели 1 тыс. 996 человек. В городе подтверждены 56 летальных случаев от инфекции, выздоровели 1 тыс. 583 пациента.
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (687) и Московская область (562) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.
Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 718 тыс. 854 случаев коронавирусной инфекции, 106 тыс. 307 умерших и 4 млн 343 тыс. 229 выписанных, в том числе 9 тыс. 631 - за последние сутки.
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