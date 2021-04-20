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СНГ 20.04.2021 12:24

В РФ более 8,1 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, скончались 379 человек - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 164 случаев, умерли за сутки 379 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 164 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1026 (12,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 379.

Москва по-прежнему лидирует по числу новых заражений - за сутки в столице COVID-19 заболели 1 тыс. 996 человек. В городе подтверждены 56 летальных случаев от инфекции, выздоровели 1 тыс. 583 пациента.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (687) и Московская область (562) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 718 тыс. 854 случаев коронавирусной инфекции, 106 тыс. 307 умерших и 4 млн 343 тыс. 229 выписанных, в том числе 9 тыс. 631 - за последние сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]