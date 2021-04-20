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ТЭК 20.04.2021 12:29

Technip завершила модернизацию завода «Этилен-полиэтилен» в Азербайджане

Нефтесервисная компания «Technip» в рамках EPC-контракта (Engineering, Procurement and Construction) завершила работы по модернизации и реконструкции завода «Этилен-полиэтилен» в городе Сумгайыт (Азербайджан), сообщает компания.

«Мы преодолели вызовы пандемии COVID-19, чтобы обеспечить своевременное завершение своей работы по проекту модернизации «Азерхимия» в Азербайджане. Капитальный ремонт нефтехимического предприятия (Этилен-Полиэтилен - ИФ) завершен, завод передан заказчику и полностью введен в эксплуатацию. С октября 2020 года он производит этилен и пропилен под заказ», - отмечает компания, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным Technip, тестирование показало, что все технологические модификации, внедренные в рамках реализации проекта, работают исправно. «Эксплуатационные испытания в рамках контракта были успешно завершены в феврале, и завод соответствовал требованиям к производственным мощностям и качеству этилена и пропилена», - говорится в информации.

«Высокие стандарты качества Technip Energies, которые соблюдались на всех этапах проекта - от проектирования, закупок, строительства и ввода в эксплуатацию до запуска - позволили нам без проблем достичь поставленных показателей», - сказал директор проекта Стефано Ла Фемина, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, «Азерхимия» и итальянская Technip Italy 5 ноября 2016 года заключили EPC-контракт в рамках проекта реконструкции завода «Этилен-полиэтилен».

Проект предусматривал строительство установки по очистке сухого газа, установки по очистке пропан-пропиленовой фракции, склада для хранения этилена и пропилена, установки по обогащению водорода, установки по производству водорода (электролизной установки).

Кроме того, в рамках проекта была предусмотрена модернизация, обновление и замена существующих на установке «ЭП-300» производственных отделений, оборудования, переход на автоматизацию систем управления, усовершенствование существующей системы энергоснабжения и вспомогательных установок.

Реализация проекта позволила увеличить годовой объем производства этилена со 100-120 тыс. тонн до 192 тыс. тонн, пропилена - с 80-90 тыс. тонн до 187 тыс. тонн, а также увеличить срок эксплуатации предприятия на 20 лет.

Компания Technip является мировым лидером в области руководства проектами, инжиниринга и строительства объектов для нефтяной и газовой промышленности. Сфера деятельности включает обустройство шельфовых и континентальных месторождений, трубопроводы, переработку и сжижение газа, нефтепереработку и нефтехимию.

Technip также является мировым лидером по технологии, проектированию и строительству установок по производству водорода и синтезгаза. Компания предлагает свою собственную технологию водородной установки и конструкцию риформера для переработки сырья в диапазоне от природного газа и нефтяных попутных газов до сжиженных газов и бензина.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: TECHNIP, АЗЕРХИМИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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