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Регион 20.04.2021 12:34

В Тегеране опровергли слухи об обсуждении "промежуточного соглашения" по СВПД

На переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе никакие промежуточные договоренности не обсуждаются, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Иран и "пятерка" (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция - ИФ) не осуждают промежуточное соглашение или схожие вопросы. Иран обсуждает только финальный шаг, а именно, отмену санкций", - сказал Арагчи, которого цитируют во вторник иранские СМИ.

"Слухи о пошаговом плане или промежуточном соглашении безосновательны", - подчеркнул замминистра, который является главным переговорщиком с иранской стороны.

На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты работают над вопросами возвращения в СВПД США, отмены американских санкций в отношении Ирана и восстановления Тегераном выполнения в полном объеме своих обязательств по ядерной сделке.

США, которые вышли из СВПД в мае 2018 года, и Иран ведут переговоры в Вене не напрямую, а через других участников ядерной сделки.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что промежуточные итоги работы экспертных групп по снятию антииранских санкций США и по ядерным вопросам предполагается подвести во вторник на заседании Совместной комиссии по СВПД.

"Комиссия также обсудит, как выстраивать дальнейшую работу", - отметил Ульянов, который представляет Россию на переговорах.

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Тэги: ИРАН, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]