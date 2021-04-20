На переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе никакие промежуточные договоренности не обсуждаются, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.
"Иран и "пятерка" (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция - ИФ) не осуждают промежуточное соглашение или схожие вопросы. Иран обсуждает только финальный шаг, а именно, отмену санкций", - сказал Арагчи, которого цитируют во вторник иранские СМИ.
"Слухи о пошаговом плане или промежуточном соглашении безосновательны", - подчеркнул замминистра, который является главным переговорщиком с иранской стороны.
На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты работают над вопросами возвращения в СВПД США, отмены американских санкций в отношении Ирана и восстановления Тегераном выполнения в полном объеме своих обязательств по ядерной сделке.
США, которые вышли из СВПД в мае 2018 года, и Иран ведут переговоры в Вене не напрямую, а через других участников ядерной сделки.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что промежуточные итоги работы экспертных групп по снятию антииранских санкций США и по ядерным вопросам предполагается подвести во вторник на заседании Совместной комиссии по СВПД.
"Комиссия также обсудит, как выстраивать дальнейшую работу", - отметил Ульянов, который представляет Россию на переговорах.
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