Единственный региональный банк в Азербайджане сократил в I квартале активы на 10%

ОАО «Naxcivanbank» сократил в первом квартале 2021 года активы на 10% - до 268,577 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на конец марта составил 122,478 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020г на 4,6% - ИФ).
Обязательства банка равны 175,074 млн манатов (спад на 15,4%). Депозиты в банке оцениваются в 112,89 млн манатов (спад на 20,6%), в том числе вклады населения – 20,163 млн манатов (спад на 7,2%).
Капитал банка на конец отчетного периода равен 93 млн 503,77 тыс. манатов (рост на 2%), уставный капитал - 82,43 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-марте составила 2 млн 239,98 тыс. манатов, что на 2,9% выше показателя аналогичного периода 2020 года.
Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.
А. Мамедов
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