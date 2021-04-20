Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0507 RUR   0.0223 GBR   2.3797 TRY   0.2099

Цена на нефть

19.04 $/bbl   WTI 63.38 0.25 Brent 67.05 0.28

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 20.04.2021 12:33

Единственный региональный банк в Азербайджане сократил в I квартале активы на 10%

ОАО «Naxcivanbank» сократил в первом квартале 2021 года активы на 10% - до 268,577 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на конец марта составил 122,478 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020г на 4,6% - ИФ).

Обязательства банка равны 175,074 млн манатов (спад на 15,4%). Депозиты в банке оцениваются в 112,89 млн манатов (спад на 20,6%), в том числе вклады населения – 20,163 млн манатов (спад на 7,2%).

Капитал банка на конец отчетного периода равен 93 млн 503,77 тыс. манатов (рост на 2%), уставный капитал - 82,43 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-марте составила 2 млн 239,98 тыс. манатов, что на 2,9% выше показателя аналогичного периода 2020 года.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


Kapital Bank увеличил в I квартале активы на 6,9%, сократил прибыль на 25,8% Bank BTB сократил в I квартале активы на 5,4%, прибыль – на 52% Azer-Turk Bank увеличил в I квартале прибыль на 38% AFB Bank сократил в I квартале активы на 6,2%, увеличил прибыль на 73,3% ASB сократил в I квартале активы на 2,4%, прибыль - на 81,4% PASHA Bank увеличил в I квартале активы на 2,8%, прибыль - в 5,4 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]