Цена на нефть Brent впервые с середины марта достигла $68

Стоимость нефти Brent впервые с середины марта поднялась до $68 за баррель в ходе торгов во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:31 во вторник составляет $68,02 за баррель, что на $0,97 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,25 за баррель, что на $0,87 (1,37%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Действие майского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт в ходе торгов прибавляет в цене $0,8 (1,26%), находясь около $64,23 за баррель.