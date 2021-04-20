Цена на нефть Brent впервые с середины марта достигла $68

Стоимость нефти Brent впервые с середины марта поднялась до $68 за баррель в ходе торгов во вторник.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:31 во вторник составляет $68,02 за баррель, что на $0,97 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,25 за баррель, что на $0,87 (1,37%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
Действие майского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт в ходе торгов прибавляет в цене $0,8 (1,26%), находясь около $64,23 за баррель.
В Карабахе вскоре введут в строй объекты энергоснабжения - Азерэнержи
Президент Азербайджана назначил послов в Болгарию, Иорданию и Швецию
Бразильский штамм SARS-CoV-2 вдвое заразнее своих предшественников - исследование
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-марте, сократилось в 4,4 раза из-за COVID-19
В Гонконг из-за COVID-19 не пускают путешественников из Индии, Пакистана и Филиппин
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Президент Азербайджана принял участие в открытии Гаджигабульского промквартала
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
США предоставили $155 на развитие Украины, из них более $60 млн - на противодействие "российской агрессии"
Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам