Президент Армении привился от коронавируса

Президент Армении Армен Саркисян привился от коронавирусной инфекции, сообщили в президентской администрации.

"Президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян, заразившись коронавирусом во время нахождения за рубежом в начале этого года, по указанию врачей получили прививки после выздоровления", - сказали в администрации армянскому новостному сайту "Aysor.am".

Там не указали, какой именно вакциной привились президент и его супруга.

5 января стало известно, что президент Армении заразился COVID-19 в Лондоне, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге. 13 января он был госпитализирован в британской столице. 15 февраля Саркисян вернулся из Лондона в Ереван.