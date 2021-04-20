Президент Армении привился от коронавируса

Президент Армении Армен Саркисян привился от коронавирусной инфекции, сообщили в президентской администрации.
"Президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян, заразившись коронавирусом во время нахождения за рубежом в начале этого года, по указанию врачей получили прививки после выздоровления", - сказали в администрации армянскому новостному сайту "Aysor.am".
Там не указали, какой именно вакциной привились президент и его супруга.
5 января стало известно, что президент Армении заразился COVID-19 в Лондоне, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге. 13 января он был госпитализирован в британской столице. 15 февраля Саркисян вернулся из Лондона в Ереван.
В Карабахе вскоре введут в строй объекты энергоснабжения - Азерэнержи
Президент Азербайджана назначил послов в Болгарию, Иорданию и Швецию
Цена на нефть Brent впервые с середины марта достигла $68
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе $31 млн
Азербайджан в I квартале поставил в Беларусь 4 танкера с нефтью - SOCAR
Бразильский штамм SARS-CoV-2 вдвое заразнее своих предшественников - исследование
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-марте, сократилось в 4,4 раза из-за COVID-19
В Гонконг из-за COVID-19 не пускают путешественников из Индии, Пакистана и Филиппин
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Президент Азербайджана принял участие в открытии Гаджигабульского промквартала
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам