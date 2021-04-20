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Регион 20.04.2021 12:58

Президент Армении привился от коронавируса

Президент Армении Армен Саркисян привился от коронавирусной инфекции, сообщили в президентской администрации.

"Президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян, заразившись коронавирусом во время нахождения за рубежом в начале этого года, по указанию врачей получили прививки после выздоровления", - сказали в администрации армянскому новостному сайту "Aysor.am".

Там не указали, какой именно вакциной привились президент и его супруга.

5 января стало известно, что президент Армении заразился COVID-19 в Лондоне, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге. 13 января он был госпитализирован в британской столице. 15 февраля Саркисян вернулся из Лондона в Ереван.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАНДЕМИЯ, ПРИВИВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]