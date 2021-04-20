Полеты чартеров из России на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Россия может возобновить полеты на курорты Египта после 10 мая, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из авиакомпаний.

"Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся "пресейлы" с туроператорами", - сказал источник.

Другой источник в туристической отрасли подтвердил, что интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с турецкими курортами.

"Как минимум две авиакомпании прорабатывают эти сценарии. Одна хочет выполнять рейсы из Шереметьево, другая из Внуково", - сказал источник.