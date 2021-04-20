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Транспорт и связь 20.04.2021 17:05

Полеты чартеров из России на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Россия может возобновить полеты на курорты Египта после 10 мая, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из авиакомпаний.

"Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся "пресейлы" с туроператорами", - сказал источник.

Другой источник в туристической отрасли подтвердил, что интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с турецкими курортами.

"Как минимум две авиакомпании прорабатывают эти сценарии. Одна хочет выполнять рейсы из Шереметьево, другая из Внуково", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ПОЛЕТЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]