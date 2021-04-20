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Дальнее зарубежье 20.04.2021 17:23

Эстония смягчает коронавирусные ограничения, в начале мая откроются начальные школы, музеи и церкви

Правительство Эстонии в связи со снижением заболеваемости COVID-19 приняло решение снять ряд ограничительных мер, сообщила журналистам премьер-министр Кая Каллас во вторник.

Премьер сообщила, что с 26 апреля на улице разрешены занятия спортом, а также проведение занятий по интересам в группах до 10 человек.

Начиная с 3 мая возобновляются занятия в школах для учащихся 1-4 классов. Для школьников старших классов сохраняется дистанционное обучение. Также допускаются индивидуальные занятия тренеров с не более чем одним подопечным в спортивных залах, коллективные занятия спортом по-прежнему запрещены.

С 3 мая открываются при 25% заполняемости музеи и выставки, разрешено проведение богослужений в церквях. На открытом воздухе возможно проведение публичных мероприятий и церковных богослужений численностью до 150 человек и разбитых на группы по 10 человек.

Театры, концерты, кинозалы, СПА и бани по-прежнему будут закрыты.

Общепиту можно работать только на вынос, но с 3 мая открываются террасы кафе и ресторанов при заполняемости до 50% и с ограничением времени до 21 часа.

В Эстонии локдаун был введен с 12 марта на месяц, затем продлен до 25 апреля.

В последнее время отмечается снижение заболеваемостью коронавирусом. По данным мониторингового исследования Тартуского университета, за четыре недели инфицирование COVID-19 в Эстонии снизилось в четыре раза. Антитела после заболевания или вакцинации приобрели 36% взрослого населения.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ., СНЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]