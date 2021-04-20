Эстония смягчает коронавирусные ограничения, в начале мая откроются начальные школы, музеи и церкви

Правительство Эстонии в связи со снижением заболеваемости COVID-19 приняло решение снять ряд ограничительных мер, сообщила журналистам премьер-министр Кая Каллас во вторник.
Премьер сообщила, что с 26 апреля на улице разрешены занятия спортом, а также проведение занятий по интересам в группах до 10 человек.
Начиная с 3 мая возобновляются занятия в школах для учащихся 1-4 классов. Для школьников старших классов сохраняется дистанционное обучение. Также допускаются индивидуальные занятия тренеров с не более чем одним подопечным в спортивных залах, коллективные занятия спортом по-прежнему запрещены.
С 3 мая открываются при 25% заполняемости музеи и выставки, разрешено проведение богослужений в церквях. На открытом воздухе возможно проведение публичных мероприятий и церковных богослужений численностью до 150 человек и разбитых на группы по 10 человек.
Театры, концерты, кинозалы, СПА и бани по-прежнему будут закрыты.
Общепиту можно работать только на вынос, но с 3 мая открываются террасы кафе и ресторанов при заполняемости до 50% и с ограничением времени до 21 часа.
В Эстонии локдаун был введен с 12 марта на месяц, затем продлен до 25 апреля.
В последнее время отмечается снижение заболеваемостью коронавирусом. По данным мониторингового исследования Тартуского университета, за четыре недели инфицирование COVID-19 в Эстонии снизилось в четыре раза. Антитела после заболевания или вакцинации приобрели 36% взрослого населения.
В Азербайджане ведутся поиски 24 военнослужащих, пропавших без вести в ходе боев в Карабахе
В Карабахе вскоре введут в строй объекты энергоснабжения - Азерэнержи
Президент Азербайджана назначил послов в Болгарию, Иорданию и Швецию
Грузия в I квартале снизила экспорт золота на треть, меди - на 8%
ASK выбрало юристконсультанта по созданию СП
Полеты чартеров из России на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая
Египет не заменит Турцию, но его открытие сильно поможет туроператорам и туристам - эксперт
В Азербайджане зафиксировано около 2,2 тыс. случаев COVID-19, 34 человека скончались
Президент мадридского «Реала» считает, что создание «Суперлиги» спасет грандов европейского футбола от разорения
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Президент Азербайджана принял участие в открытии Гаджигабульского промквартала
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам