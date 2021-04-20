В ЕС выразили обеспокоенность закрытием морской территории РФ в ряде районов Черного моря

Евросоюз обеспокоен закрытием Россией для навигации ряда районов Черного моря, сообщил журналистам в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Намерение Российской Федерации закрыть определенные районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на украинско-российской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму", - заявил пресс-секретарь во вторник.
По его словам, "это решение нарушает свободу судоходства, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву".
"Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом", - подчеркнул Стано.
Он напомнил позицию ЕС о "непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ" и отметил, что Евросоюз призывает Россию сделать то же самое.
Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что движение торговых судов через Керченский пролив, в том числе в украинские порты не ограничивалось.
"Никаких ограничений для торгового судоходства для использования украинских портов введено не было", - сказал Рябков.
"А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия", - заявил он.
В бюллетене управления навигации и океанографии Минобороны РФ говорилось, что временно с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.
В Азербайджане ведутся поиски 24 военнослужащих, пропавших без вести в ходе боев в Карабахе
В Карабахе вскоре введут в строй объекты энергоснабжения - Азерэнержи
Президент Азербайджана назначил послов в Болгарию, Иорданию и Швецию
Грузия в I квартале снизила экспорт золота на треть, меди - на 8%
ASK выбрало юристконсультанта по созданию СП
Полеты чартеров из России на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая
Египет не заменит Турцию, но его открытие сильно поможет туроператорам и туристам - эксперт
В Азербайджане зафиксировано около 2,2 тыс. случаев COVID-19, 34 человека скончались
Президент мадридского «Реала» считает, что создание «Суперлиги» спасет грандов европейского футбола от разорения
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Президент Азербайджана принял участие в открытии Гаджигабульского промквартала
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам