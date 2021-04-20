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Дальнее зарубежье 20.04.2021 17:11

В ЕС выразили обеспокоенность закрытием морской территории РФ в ряде районов Черного моря

Евросоюз обеспокоен закрытием Россией для навигации ряда районов Черного моря, сообщил журналистам в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Намерение Российской Федерации закрыть определенные районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на украинско-российской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму", - заявил пресс-секретарь во вторник.

По его словам, "это решение нарушает свободу судоходства, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву".

"Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом", - подчеркнул Стано.

Он напомнил позицию ЕС о "непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ" и отметил, что Евросоюз призывает Россию сделать то же самое.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что движение торговых судов через Керченский пролив, в том числе в украинские порты не ограничивалось.

"Никаких ограничений для торгового судоходства для использования украинских портов введено не было", - сказал Рябков.

"А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия", - заявил он.

В бюллетене управления навигации и океанографии Минобороны РФ говорилось, что временно с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]