В Азербайджане зафиксировано около 2,2 тыс. случаев COVID-19, 34 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2197 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 303,858 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 995 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 34 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 203.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 267,485 тыс. человек (+1946 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 тыс. 170 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 777 тестов на коронавирус (накануне 5 955 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 128,656 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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