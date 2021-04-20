В Азербайджане зафиксировано около 2,2 тыс. случаев COVID-19, 34 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2197 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 303,858 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 995 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 34 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 203.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 267,485 тыс. человек (+1946 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 тыс. 170 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 777 тестов на коронавирус (накануне 5 955 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 128,656 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде