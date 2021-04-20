РФ наращивает боевой потенциал на юге в ответ на попытки НАТО дестабилизировать Южный Кавказ - Шойгу

Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Южного Кавказа и Ближнего Востока, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерство обороны РФ.
В частности, по словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии".
"Одновременно с этим ведётся непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трёх тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", - сказал Шойгу.
Он отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий.
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