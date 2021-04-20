В Праге объявили о решении вызвать в МИД посла РФ

В Праге во вторник объявили, что решили вызвать в МИД российского посла, сообщает агентство Bloomberg.
"Чешское правительство вызвало российского посла на фоне сложных дипотношений", - говорится в сообщении агентства.
17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чехия пошла на такой шаг, так как, по версии властей этой страны, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.
МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
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