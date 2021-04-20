ASK выбрало юристконсультанта по созданию СП

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) направит более 33,4 тыс. манатов на оплату юридических услуг по вопросу создания совместного предприятия.

ASK с этой целью подписана контракт с филиалом компании «Dentons Europe (Central Asia) Limited» в Азербайджане.

Сумма контракта - 33,422 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков