Тбилиси начинает новый этап сближения с Евросоюзом - глава Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что с подписанием оппозиционными партиями документа о выходе из политического кризиса начинается новый этап сближения Грузии с Евросоюзом.
"Политический кризис в Грузии подходит к концу и сегодня начинается новый этап сближения с Евросоюзом. Подписанный документ создает хорошую основу для дальнейших реформ в Грузии, и Евросоюз будет оказывать в этом направлении свою помощь", - сказал Мишель на брифинге после встречи в Тбилиси с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
При этом он подчеркнул, что помощь Евросоюза Грузии в сфере общих интересов, которые отражаются практическими шагами. Он сообщил, что с помощью Евросоюза в Грузии осуществляются более 500 проектов в экономике, сельском хозяйстве, образовании, инфраструктуре и других сферах.
Президент Евросовета во вторник специально прибыл в Тбилиси, чтобы поздравить грузинских политиков, накануне подписавших документ по выходу из кризиса в Грузии. Автором этого документа является Мишель. Документ предусматривает прекращение бойкота парламента оппозиционными партиями, объявление парламентом амнистии по всем возбужденным делам, связанным с беспорядками 20 июня 2019 года, когда сотни оппозиционеров пытались штурмом ворваться в здание парламента. Предполагается освобождение из заключения председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия и одного из владельцев оппозиционного телеканала "Пирвели ТВ" Гиоргия Руруа, изменение избирательной системы, углубление судебной реформы.
Политический кризис в Грузии начался сразу же после состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов, итоги которых представители прошедших в парламент пяти оппозиционных партий отказались признавать, считая выборы сфальсифицированными властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".
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