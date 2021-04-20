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Регион 20.04.2021 17:33

Тбилиси начинает новый этап сближения с Евросоюзом - глава Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что с подписанием оппозиционными партиями документа о выходе из политического кризиса начинается новый этап сближения Грузии с Евросоюзом.

"Политический кризис в Грузии подходит к концу и сегодня начинается новый этап сближения с Евросоюзом. Подписанный документ создает хорошую основу для дальнейших реформ в Грузии, и Евросоюз будет оказывать в этом направлении свою помощь", - сказал Мишель на брифинге после встречи в Тбилиси с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

При этом он подчеркнул, что помощь Евросоюза Грузии в сфере общих интересов, которые отражаются практическими шагами. Он сообщил, что с помощью Евросоюза в Грузии осуществляются более 500 проектов в экономике, сельском хозяйстве, образовании, инфраструктуре и других сферах.

Президент Евросовета во вторник специально прибыл в Тбилиси, чтобы поздравить грузинских политиков, накануне подписавших документ по выходу из кризиса в Грузии. Автором этого документа является Мишель. Документ предусматривает прекращение бойкота парламента оппозиционными партиями, объявление парламентом амнистии по всем возбужденным делам, связанным с беспорядками 20 июня 2019 года, когда сотни оппозиционеров пытались штурмом ворваться в здание парламента. Предполагается освобождение из заключения председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия и одного из владельцев оппозиционного телеканала "Пирвели ТВ" Гиоргия Руруа, изменение избирательной системы, углубление судебной реформы.

Политический кризис в Грузии начался сразу же после состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов, итоги которых представители прошедших в парламент пяти оппозиционных партий отказались признавать, считая выборы сфальсифицированными властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕВРОСОЮЗ, ДОКУМЕНТ, ОСНОВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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