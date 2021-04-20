Лазерная проекция надписи "государственная измена" появилась ночью на вторник на комплексе зданий Пражского града - резиденции главы чешского государства, информирует чешское издание "Господарске новины".

В полиции журналистам сообщили, что рассматривают случившееся, как возможное преступление.

Ранее на сайте организации "Остановим государственную измену" появилось сообщение о том, что президент страны Милош Земан "является агентом враждебной страны, которая атаковала Чехию и жертвами которой стали чешские граждане". Сообщение сопровождалось фотографией Пражского града с лазерной проекцией слова "Velezrada" (чешск.: государственная измена). В сообщении отмечалось, что речь идет о реакции на прозвучавшее в субботу заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что у чешских служб безопасности есть обоснованные подозрения относительно причастности российских спецслужб ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице в Злинском районе в 2014 году.