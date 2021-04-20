В Азербайджане ведутся поиски 24 военнослужащих, пропавших без вести в ходе боев в Карабахе

Военная прокуратура Азербайджана сообщает о продолжении поисков тел 24 военнослужащих, пропавших без вести во время Второй Карабахской войны.

"В настоящее время поисковые группы ищут местонахождение 24 пропавших без вести азербайджанских военнослужащих в Тертерском, Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Ходжалинском районах, а также в окрестностях города Шуша. Поисковые работы вокруг горного хребта Муров отложены до благоприятных природных условий", - отмечается в сообщении ведомства.

Согласно данным Военной прокуратуры, параллельно ведутся оперативно следственные мероприятия вокруг вероятности нахождения военнослужащих в плену или же нахождения тел на противоположной стороне.

Всего после объявления перемирия 10 ноября 2020 года пропавшими без вести среди военнослужащих ВС Азербайджана числятся 386 человек. За прошедший период найдены и установлены личности тел 362 пропавших без вести военнослужащих.

По данным ведомства, до сегодняшнего дня установлены личности 2,889 тыс. погибших военнослужащих. Из них тела 1,481 тыс. военных опознаны и переданы их родственникам следственным путем (379 - путем взятия образцов ДНК и проведения соответствующих экспертиз, а 1022 - путем идентификации по отпечаткам пальцев).

X.Hасирзаде