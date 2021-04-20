Рабочая группа комиссии СВПД займется сближением позиций США и Ирана

Участники переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) решили создать рабочую группу по подготовке практических мер для отмены антииранских санкций и возвращения США в ядерную сделку, сообщили во вторник иранские СМИ.
Решение принято по итогам заседания Совместной комиссии по СВПД.
Главный иранский переговорщик, замминистра иностранных дел Аббас Арагчи заявил на встрече, что "переговоры продвигаются вперед, несмотря на трудности и вызовы".
На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты Ирана и "пятерки" (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция) работают над возвращением в СВПД США, отменой американских санкций в отношении Ирана и восстановлением Тегераном выполнения в полном объеме своих обязательств по ядерной сделке.
США, которые вышли из СВПД в мае 2018 года, и Иран ведут переговоры в Вене не напрямую, а через других участников ядерной сделки.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил во вторник, что участники заседания Совместной комиссии "с удовлетворением приняли к сведению прогресс на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки".
"Решено сделать перерыв, чтобы делегации выполнили "домашнюю работу" и проконсультировались со столицами. Комиссия соберётся вновь на следующей неделе", - написал Ульянов в своем микроблоге в Твиттере.
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