Посол США в РФ проведет в Вашингтоне консультации с сотрудниками новой администрации

Американский посол в России Джон Салливан встретится в США с сотрудниками новой администрации Белого дома, в Москву он вернется в скором времени, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Он возвращается домой на этой неделе, чтобы увидеться с семьей. Он встретится с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу", - сказала Псаки.
"Вскоре он вернется в Москву", - уточнила она.
При этом Псаки затруднилась ответить на вопрос, встретится ли Салливан с президентом США Джо Байденом. "Я не в курсе того, что это запланировано, но он в первую очередь встретится с новыми членами команды", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
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