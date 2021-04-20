Посол США в РФ проведет в Вашингтоне консультации с сотрудниками новой администрации

Американский посол в России Джон Салливан встретится в США с сотрудниками новой администрации Белого дома, в Москву он вернется в скором времени, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он возвращается домой на этой неделе, чтобы увидеться с семьей. Он встретится с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу", - сказала Псаки.

"Вскоре он вернется в Москву", - уточнила она.

При этом Псаки затруднилась ответить на вопрос, встретится ли Салливан с президентом США Джо Байденом. "Я не в курсе того, что это запланировано, но он в первую очередь встретится с новыми членами команды", - заявила пресс-секретарь Белого дома.