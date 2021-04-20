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Дальнее зарубежье 20.04.2021 22:44

Посол США в РФ проведет в Вашингтоне консультации с сотрудниками новой администрации

Американский посол в России Джон Салливан встретится в США с сотрудниками новой администрации Белого дома, в Москву он вернется в скором времени, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он возвращается домой на этой неделе, чтобы увидеться с семьей. Он встретится с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу", - сказала Псаки.

"Вскоре он вернется в Москву", - уточнила она.

При этом Псаки затруднилась ответить на вопрос, встретится ли Салливан с президентом США Джо Байденом. "Я не в курсе того, что это запланировано, но он в первую очередь встретится с новыми членами команды", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]