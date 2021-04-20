Киев ожидает от США увеличения военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем комитета по иностранным делам сената США Робертом Менендесом для обсуждения ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Менендес подчеркнул, что в сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной.

"Роберт Менендес заверил Дмитрия Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России. Напоследок он сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О сфере безопасности партнерстве с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия", - сказано в сообщении.