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Дальнее зарубежье 20.04.2021 23:01

Киев ожидает от США увеличения военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем комитета по иностранным делам сената США Робертом Менендесом для обсуждения ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Менендес подчеркнул, что в сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной.

"Роберт Менендес заверил Дмитрия Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России. Напоследок он сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О сфере безопасности партнерстве с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия", - сказано в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ДОНБАСС, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]