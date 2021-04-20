Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0507 RUR   0.0223 GBR   2.3797 TRY   0.2099

Цена на нефть

19.04 $/bbl   WTI 63.38 0.25 Brent 67.05 0.28

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.04.2021 23:22

В Тбилиси скептически относятся к заявлениям Саакашвили о возвращении

В парламентском большинстве Грузии считают несерьезным очередное заявление ныне проживающего на Украине и имеющего украинское гражданство экс-президента Михаила Саакашвили о том, что осенью нынешнего года он вернется на родину для участия в политических процессах.

"Невозможно восемь лет каждый сезон слушать, что он приезжает", - заявил журналистам во вторник вице-спикер грузинского парламента Давид Сергеенко.

По его словам, если Саакашвили действительно хочет вернуться в Грузию, то "пусть приезжает".

Ранее во вторник Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам в Грузии заявил, что готов приехать на родину перед выборами в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью текущего года, даже с учетом рисков для его свободы.

"Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса (выборов) и вместе с вами творцом нашей неминуемой победы", - заявил он.

Саакашвили не в первый раз перед выборами обещает своим сторонникам, что вернется на родину, где он находится в розыске.

Представители властей Грузии неоднократно заявляли, что он будет задержан, как только пересечет грузинскую границу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СААКАШВИЛИ


Похожие новости


Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили Второй тур парламентских выборов вернет Грузию в правовое поле - премьер Президент и премьер Грузии проголосовали на выборах в парламент страны В Грузии стартовали парламентские выборы Премьер Грузии призвал граждан 31 октября принять участие в парламентских выборах Спикер парламента Грузии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у сотрудника его охраны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]