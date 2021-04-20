В Тбилиси скептически относятся к заявлениям Саакашвили о возвращении

В парламентском большинстве Грузии считают несерьезным очередное заявление ныне проживающего на Украине и имеющего украинское гражданство экс-президента Михаила Саакашвили о том, что осенью нынешнего года он вернется на родину для участия в политических процессах.

"Невозможно восемь лет каждый сезон слушать, что он приезжает", - заявил журналистам во вторник вице-спикер грузинского парламента Давид Сергеенко.

По его словам, если Саакашвили действительно хочет вернуться в Грузию, то "пусть приезжает".

Ранее во вторник Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам в Грузии заявил, что готов приехать на родину перед выборами в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью текущего года, даже с учетом рисков для его свободы.

"Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса (выборов) и вместе с вами творцом нашей неминуемой победы", - заявил он.

Саакашвили не в первый раз перед выборами обещает своим сторонникам, что вернется на родину, где он находится в розыске.

Представители властей Грузии неоднократно заявляли, что он будет задержан, как только пересечет грузинскую границу.