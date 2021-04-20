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Бизнес и законодательство 20.04.2021 23:23

В Азербайджане запустили завод по сборке грузовых автомобилей ГАЗ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Али Асадовым пригласил его совершить официальный визит в Россию, сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора премьеры Азербайджана и РФ выразили удовлетворение ростом взаимного товарооборота и расширением ассортимента продукции во взаимных поставках», - говорится в информации.

Кроме этого, Асадов и Мишустин выразили удовлетворение запуском в Гаджигабульском промышленном квартале (Азербайджан) завода по сборке грузовых автомобилей GAZel-NEXT и GAZon-NEXT.

«Премьеры Азербайджана и РФ также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Мишустин пригласил Асадова совершить официальный визит в Россию. Данное приглашение было принято», - подчеркивает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]