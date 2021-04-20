В Госдепе не видят признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

Киев никак не провоцирует Россию на усиление военного присутствия в Крыму и вдоль границ Украины, считает во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.
"Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина участвует в провокациях или способствует эскалации напряженности", - заявил Прайс на брифинге.
"Что мы видим, так это кампанию России по дезинформации, призванную ложно обвинить Украину за действия Кремля", - заявил он.
США и европейские страны ранее выразили обеспокоенность в связи с усилением военной группировки в Крыму и перемещением российских войск рядом с границей с Украиной. Вашингтон отмечал, что Россия сосредотачивает там больше войск, чем в 2014 году.
Ранее во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником, сообщала, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, нежели считали до сих пор на Западе.
Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины также можно рассмотреть самолеты Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.
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