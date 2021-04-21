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Дальнее зарубежье 21.04.2021 11:44

Дипломатическое присутствие США в РФ важно для конструктивных изменений в отношениях двух стран - госдеп

США нуждаются в полноценных дипломатических отношениях с РФ, чтобы попытаться изменить взаимодействие двух стран в направлении, которое Вашингтон считает конструктивным, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Это ключевой момент. Мы стремимся к продолжению дипломатического доступа в РФ, зная, что это в наших интересах - посредством поддержания дипломатических каналов двигаться в направлении тех отношений, которые мы желаем видеть с Россией в перспективе", - сказал он.

Он напомнил, что в интересах двухстороннего диалога на прошлой неделе президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил провести встречу.

"Мы стремимся к диалогу - диалогу, который работал бы на наши национальные интересы", - сказал он, уточнив, что между США и РФ существуют "огромные разногласия".

В качестве примера результатов такого диалога Прайс привел продление договора СНВ-3. В то же время он уточнил, что этот шаг не был "подарком Москве", а отвечал интересам Вашингтона в сфере стратегической стабильности, а также способствовал мировой безопасности.

"Мы будем открыты к переговорам в сфере стратегической стабильности в контексте каких-либо консультаций высокого уровня с РФ. Дело все в том же: есть определенные элементы, которые полностью отвечают нашим национальным интересам, и поэтому нам нужно полностью функционирующее посольство на месте (в России - ИФ), и мы продолжаем взаимодействовать должным образом с Россией", - добавил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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