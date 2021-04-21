Дипломатическое присутствие США в РФ важно для конструктивных изменений в отношениях двух стран - госдеп

США нуждаются в полноценных дипломатических отношениях с РФ, чтобы попытаться изменить взаимодействие двух стран в направлении, которое Вашингтон считает конструктивным, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.
"Это ключевой момент. Мы стремимся к продолжению дипломатического доступа в РФ, зная, что это в наших интересах - посредством поддержания дипломатических каналов двигаться в направлении тех отношений, которые мы желаем видеть с Россией в перспективе", - сказал он.
Он напомнил, что в интересах двухстороннего диалога на прошлой неделе президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил провести встречу.
"Мы стремимся к диалогу - диалогу, который работал бы на наши национальные интересы", - сказал он, уточнив, что между США и РФ существуют "огромные разногласия".
В качестве примера результатов такого диалога Прайс привел продление договора СНВ-3. В то же время он уточнил, что этот шаг не был "подарком Москве", а отвечал интересам Вашингтона в сфере стратегической стабильности, а также способствовал мировой безопасности.
"Мы будем открыты к переговорам в сфере стратегической стабильности в контексте каких-либо консультаций высокого уровня с РФ. Дело все в том же: есть определенные элементы, которые полностью отвечают нашим национальным интересам, и поэтому нам нужно полностью функционирующее посольство на месте (в России - ИФ), и мы продолжаем взаимодействовать должным образом с Россией", - добавил он.
Баку не может позволить Армении довести армию до состояния, в котором она сможет угрожать Азербайджану – Алиев
Премьеры Азербайджана и России обсудили реализацию перспективных совместных проектов
Баку ждет более полного ответа от России по применению Арменией ракет «Искандер-М» в Карабахе – Алиев
Украина готова предоставить допмощности для транзита газа в Европу, ждет обращения Газпрома
Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2023г достигнут $6,5 млрд - МВФ
МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2021г составит $82,5 за баррель, в 2022г - $66,4
Участники футбольной Суперлиги поставили проект на паузу, от него не отказываются
Рост числа подписчиков Netflix замедлился в I квартале, может стать рекордно низким во II квартале
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Президент Азербайджана принял участие в открытии Гаджигабульского промквартала
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам