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СНГ 21.04.2021 12:06

Российско-пакистанское военное учение "Дружба-2021" пройдет в сентябре на одном из полигонов Краснодарского края

Учение "Дружба-2021" с участием военнослужащих Южного военного округа России и вооруженных сил Пакистана пройдет в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В Исламабаде состоялась первая конференция представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки и проведения шестого совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2021". Члены делегаций двух стран обсудили замысел, цели и задачи учения, состав сил и средств, договорились о времени и месте его проведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения военнослужащие обменяются опытом и отработают взаимодействие в ходе контртеррористической операции, при ведении разведки и поиска, устройстве засад для обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств.

В учении на полигоне Молькино в Краснодарском крае планируется задействовать около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.

Ранее сообщалось, что в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих ЮВО в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана и Пакистана. Российско-алжирское военное учение состоится на полигоне Тарское в Северной Осетии в сентябре текущего года.

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Тэги: РОССИЯ, ПАКИСТАН, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]