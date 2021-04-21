Учение "Дружба-2021" с участием военнослужащих Южного военного округа России и вооруженных сил Пакистана пройдет в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ЮВО.
"В Исламабаде состоялась первая конференция представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки и проведения шестого совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2021". Члены делегаций двух стран обсудили замысел, цели и задачи учения, состав сил и средств, договорились о времени и месте его проведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения военнослужащие обменяются опытом и отработают взаимодействие в ходе контртеррористической операции, при ведении разведки и поиска, устройстве засад для обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств.
В учении на полигоне Молькино в Краснодарском крае планируется задействовать около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.
Ранее сообщалось, что в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих ЮВО в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана и Пакистана. Российско-алжирское военное учение состоится на полигоне Тарское в Северной Осетии в сентябре текущего года.
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