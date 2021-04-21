Охрана Пашиняна подралась с протестующими против поездки премьера в Сюникскую область Армении

Жители города Мегри Сюникской области на юге Армении вышли на уличные акции протеста против приезда премьер-министра Никола Пашиняна, передает в среду областное ТВ.
Между жителями города и охраной Пашиняна произошла драка.
Пашиняна, который пытался прогуляться по городу, чтобы встретиться с его жителями, сопровождали более сотни человек, выкрикивая в его адрес оскорбительные выражения.
Премьер Армении сел в машину и покинул город.
Посещение премьера в Сюникскую область Армении не анонсировалось, он поехал туда ночью.
В декабре 2020 года жители Сюникской области не позволили Пашиняну въехать на территорию области, после чего начались задержания мэров ряда областных городов.
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