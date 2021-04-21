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Регион 21.04.2021 11:25

Охрана Пашиняна подралась с протестующими против поездки премьера в Сюникскую область Армении

Жители города Мегри Сюникской области на юге Армении вышли на уличные акции протеста против приезда премьер-министра Никола Пашиняна, передает в среду областное ТВ.

Между жителями города и охраной Пашиняна произошла драка.

Пашиняна, который пытался прогуляться по городу, чтобы встретиться с его жителями, сопровождали более сотни человек, выкрикивая в его адрес оскорбительные выражения.

Премьер Армении сел в машину и покинул город.

Посещение премьера в Сюникскую область Армении не анонсировалось, он поехал туда ночью.

В декабре 2020 года жители Сюникской области не позволили Пашиняну въехать на территорию области, после чего начались задержания мэров ряда областных городов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРИЕЗД, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]