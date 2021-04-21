Си Цзиньпин выступит с важной речью на саммите Байдена по климату - МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился принять участие в виртуальном климатическом саммите американского президента Джо Байдена и собирается произнести важную речь, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"По приглашению президента США Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в виртуальном саммите по изменению климата и произнесет важную речь", - говорится в заявлении представителя МИД Китая Хуа Чунъин.

Виртуальный саммит Байдена по климату пройдет 22-23 апреля. Американский президент пригласил поучаствовать в нем 40 мировых лидеров, в ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества".