Си Цзиньпин выступит с важной речью на саммите Байдена по климату - МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился принять участие в виртуальном климатическом саммите американского президента Джо Байдена и собирается произнести важную речь, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.
"По приглашению президента США Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в виртуальном саммите по изменению климата и произнесет важную речь", - говорится в заявлении представителя МИД Китая Хуа Чунъин.
Виртуальный саммит Байдена по климату пройдет 22-23 апреля. Американский президент пригласил поучаствовать в нем 40 мировых лидеров, в ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества".
Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Карабаха - Путин
Баку не может позволить Армении довести армию до состояния, в котором она сможет угрожать Азербайджану – Алиев
Премьеры Азербайджана и России обсудили реализацию перспективных совместных проектов
Внешние обязательства банков в Азербайджане в I квартале сократились на 10%
Азербайджан и британская Anglo Asian Mining продлили до марта 2027г СРП на добычу драгметаллов
Итальянские футбольные клубы "Ювентус" и "Милан" усомнились в реализации проекта Суперлиги
В Азербайджане спад числа случаев COVID-19, 32 человека скончались
Сотрудник Rabitabank задержан по обвинению в хищении свыше 565 тыс. манатов
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам