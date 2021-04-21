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Дальнее зарубежье 21.04.2021 16:13

Си Цзиньпин выступит с важной речью на саммите Байдена по климату - МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился принять участие в виртуальном климатическом саммите американского президента Джо Байдена и собирается произнести важную речь, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"По приглашению президента США Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в виртуальном саммите по изменению климата и произнесет важную речь", - говорится в заявлении представителя МИД Китая Хуа Чунъин.

Виртуальный саммит Байдена по климату пройдет 22-23 апреля. Американский президент пригласил поучаствовать в нем 40 мировых лидеров, в ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, БАЙДЕН, КЛИМАТ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]