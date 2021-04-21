PASHA Sigorta стала страховщиком ОСАГО Агентства по разминированию

ПЮЛ «Азербайджанское агентство разминирования» выбрало ОАО «PASHA Sigorta» в качестве страховщика обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, со страховой компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 13,358 тыс. манатов.

Х.Насирзаде