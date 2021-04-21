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Финансы 21.04.2021 11:26

PASHA Sigorta стала страховщиком ОСАГО Агентства по разминированию

ПЮЛ «Азербайджанское агентство разминирования» выбрало ОАО «PASHA Sigorta» в качестве страховщика обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, со страховой компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 13,358 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГЕНТСТВО, ОСАГО, СТРАХОВЩИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]