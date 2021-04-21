Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект, дающий право Минюсту подавать иски к ОПЕК

Юридический комитет Палаты представителей американского Конгресса одобрил законопроект, в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК, сообщило агентство Bloomberg.

Законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) теперь предстоит рассмотреть полному составу Палаты представителей.

"ОПЕК является международным картелем, члены которого преднамеренно договариваются об ограничении добычи нефти с целью манипулирования ценами, - заявил глава юридического комитета Джеррольд Надлер перед голосованием. - Такое поведение в случае частных компаний считалось бы нарушением антимонопольного законодательства США".

NOPEC дает Минюсту США полномочия для принятия антимонопольных мер против стран ОПЕК, если он сочтет нужным сделать это, а американским судам - право на рассмотрение подобных дел, говорится в тексте заявления Надлера, опубликованного на сайте юридического комитета.

Похожие законопроекты неоднократно вносились на рассмотрение Конгресса за последние 20 лет, однако ни один из них не был принят.