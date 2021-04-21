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СНГ 21.04.2021 12:20

В РФ более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19, 399 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 271 случай, умерли за сутки 399 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 271 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 011 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлению из больниц были выписаны 9 тыс. 644 человека, от коронавируса умерли 399 пациентов.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 988 новых случаев COVID-19 за сутки, 58 скончавшихся и 1 тыс. 744 выздоровевших.

Российская столица по-прежнему удерживает лидерство среди всех регионов по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели зафиксированы в Тыве - три, в Еврейской АО - один. В Ненецком АО и Чукотском АО не зарегистрировано на одного случая.

С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 727 тыс. 125 случаев коронавирусной инфекции, 106 тыс. 706 умерших и 4 млн 352 тыс. 873 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]