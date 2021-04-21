В РФ более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19, 399 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 271 случай, умерли за сутки 399 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 271 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 011 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлению из больниц были выписаны 9 тыс. 644 человека, от коронавируса умерли 399 пациентов.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 988 новых случаев COVID-19 за сутки, 58 скончавшихся и 1 тыс. 744 выздоровевших.

Российская столица по-прежнему удерживает лидерство среди всех регионов по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели зафиксированы в Тыве - три, в Еврейской АО - один. В Ненецком АО и Чукотском АО не зарегистрировано на одного случая.

С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 727 тыс. 125 случаев коронавирусной инфекции, 106 тыс. 706 умерших и 4 млн 352 тыс. 873 выписанных.