МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2021г составит $82,5 за баррель, в 2022г - $66,4

Фискальная "безубыточная" цена на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана в 2021 году составит $82,5 за баррель, в 2022 году - $66,4.
Такие данные приведены в региональном обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
В обзоре отмечается, что в 2020 году этот показатель был равен $65 за баррель.
"Безубыточная цена" - это ценовая отметка, в которой сходятся и находятся в равновесии финансовые потери и прибыль государства.
Кроме этого, МВФ прогнозирует, что внешнеторговая безубыточная цена на нефть (external breakeven oil price) для Азербайджана в 2021 году составит $98,6 за баррель и $98 за баррель в 2022 году ($69,5 за баррель в 2020 году).
МВФ прогнозирует, что экспорт нефти из Азербайджана сократится с 0,58 млн б/с в 2020 году до 0,54 млн б/с в 2021 году и 0,5 млн б/с - в 2022 году.
В госбюджете Азербайджана на 2021 год цена на нефть заложена на уровне $40 за баррель.
А.Мамедов
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