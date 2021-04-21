МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2021г составит $82,5 за баррель, в 2022г - $66,4

Фискальная "безубыточная" цена на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана в 2021 году составит $82,5 за баррель, в 2022 году - $66,4.

Такие данные приведены в региональном обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В обзоре отмечается, что в 2020 году этот показатель был равен $65 за баррель.

"Безубыточная цена" - это ценовая отметка, в которой сходятся и находятся в равновесии финансовые потери и прибыль государства.

Кроме этого, МВФ прогнозирует, что внешнеторговая безубыточная цена на нефть (external breakeven oil price) для Азербайджана в 2021 году составит $98,6 за баррель и $98 за баррель в 2022 году ($69,5 за баррель в 2020 году).

МВФ прогнозирует, что экспорт нефти из Азербайджана сократится с 0,58 млн б/с в 2020 году до 0,54 млн б/с в 2021 году и 0,5 млн б/с - в 2022 году.

В госбюджете Азербайджана на 2021 год цена на нефть заложена на уровне $40 за баррель.

А.Мамедов