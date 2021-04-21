Жители приграничных сел Армении после войны в Карабахе не чувствуют себя в безопасности - Саркисян

Проблема безопасности волнует жителей Сюникской области Армении, поскольку существует чувство ее отсутствия, заявил президент республики Армен Саркисян.
"Каждое село, которое стало приграничным (после войны в Нагорном Карабахе - ИФ), имеет свои проблемы. Есть село, которое разделилось, половина осталась на стороне противника (Азербайджана - ИФ). Есть села, которые имеют проблемы с водоснабжением, отоплением. Но, в основном, всех волнует проблема безопасности", - сказал Саркисян на встрече с мэром города Капан в Сюникской области.
"Это очень глубокая проблема. Проблема безопасности имеет четкую картину - это азербайджанские солдаты, их позиции, флаги и дорожные щиты. На самом деле, существует глубокое чувство отсутствия безопасности", - отметил Саркисян.
Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян вместе с омбудсменом Армении Арманом Татояном посещает населенные пункты Сюникской области.
На встрече с мэром Капана присутствовали также мэры городов Мегри, Каджаран, руководители населенных пунктов Нрнадзор, Егвард.
Саркисян заявил, что посетил приграничные населенные пункты, выслушал жителей, и желает понять, чем может помочь институт президента в решении существующих проблем. Президент Армении также ознакомился с проблемами безопасности аэропорта города Капан, который после войны в Карабахе оказался на границе с Азербайджаном.
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