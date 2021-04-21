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СНГ 21.04.2021 16:48

Полагаться только на точечные, директивные меры по сдерживанию цен нельзя, нужны рыночные долговременные механизмы - Путин

Государство при сдерживании цен должно использовать долгосрочные рыночные механизмы, а не полагаться на точечные, директивные меры, которые могут привести к "пустым полкам", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

"Полагаться исключительно на точечные, по сути директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит - еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советской Союзе, - к пустым полкам", - сказал он, отметив, что на пике пандемии удалось такой ситуации не допустить.

"Задача правительства - сформировать именно долговременные условия, которые с помощью - хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощью рыночных механизмов, они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественно насыщение внутреннего рынка", - заявил глава государства.

Он отметил, что применение рыночных мер при сдерживании цен не должно противоречить развитию инвестиционной активности. "Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать, только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает", - сказал Путин.

"Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]