В парижском Диснейленде откроют центр по вакцинации

Центр по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 откроют на этой неделе на территории парижского парка развлечений Диснейленд, сообщают французские СМИ.
Центр заработает с субботы. В нем будут работать около 60 врачей, медсестер и других сотрудников.
Ожидается, что в центре в день смогут делать от 1 тыс. прививок. Чтобы получить вакцину, нужно будет зарегистрироваться онлайн.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон во время заседания в Елисейском дворце отметил ускорение процесса вакцинации. По его словам, около 18 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса во Франции.
Сам развлекательный парк Диснейленд закрыт для посетителей с 30 октября из-за ситуации с коронавирусом.
За время пандемии во Франции выявили свыше 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, около 101 тыс. из них имели летальный исход.
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