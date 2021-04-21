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Дальнее зарубежье 21.04.2021 17:08

В парижском Диснейленде откроют центр по вакцинации

Центр по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 откроют на этой неделе на территории парижского парка развлечений Диснейленд, сообщают французские СМИ.

Центр заработает с субботы. В нем будут работать около 60 врачей, медсестер и других сотрудников.

Ожидается, что в центре в день смогут делать от 1 тыс. прививок. Чтобы получить вакцину, нужно будет зарегистрироваться онлайн.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон во время заседания в Елисейском дворце отметил ускорение процесса вакцинации. По его словам, около 18 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса во Франции.

Сам развлекательный парк Диснейленд закрыт для посетителей с 30 октября из-за ситуации с коронавирусом.

За время пандемии во Франции выявили свыше 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, около 101 тыс. из них имели летальный исход.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДИСНЕЙЛЕНД, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]