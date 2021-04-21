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Дальнее зарубежье 21.04.2021 17:19

Хакеры КНР могли стоять за атакой на оборонную индустрию США - консалтинговая компания

За атакой на оборонные предприятия США с октября 2020 по март 2021 могли стоять китайские хакеры, сообщают европейские СМИ со ссылкой на консалтинговую компанию Mandiant.

По меньшей мере две хакерских группировки, одна из которых, использовали уязвимые места в устройствах VPN, произведенных Pulse Secure. Хакеры попытались похитить данные администратора и пользователей, чтобы войти в системы американской оборонной индустрии между октябрем прошлого года и марта 2021. Правительства и финансовые компании в США и Европе тоже пострадали от атаки, заявили в Mandiant.

Одна из хакерских групп называется UNC2630.

"Мы подозреваем, что UNC2630 действует от лица китайского правительства, и может иметь связи с APT5", - заявила Mandiant.

Сколько именно компаний пострадали от кибератаки и что хакеры сделали с их доступами в систему, неизвестно. Компания Pulse Secure частично подтвердила данные Mandiant, но отметила, что хакеры добрались лишь до "ограниченного число клиентов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]