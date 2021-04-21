Путин: РФ еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настоятельно предлагает зарубежным странам обсудить тему стратегического вооружения.
"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности", - сказал Путин в Послании Федеральному собранию в среду.
"Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения - межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки - но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи независимо от их оснащения", - сказал президент РФ.
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