Путин: РФ еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настоятельно предлагает зарубежным странам обсудить тему стратегического вооружения.

"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности", - сказал Путин в Послании Федеральному собранию в среду.

"Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения - межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки - но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи независимо от их оснащения", - сказал президент РФ.