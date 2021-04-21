Путин просит правительство подготовить и представить до 1 июля предложения социально-экономического развития РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить к 1 июля предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны, прозвучавших в его ежегодном Послании Федеральному Собранию.
"Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года", - сказал Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию.
Он уточнил, что речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью и повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды, новому качеству государственного управления.
"За всей текущей работой мы не должны забывать целей нашего стратегического развития, национальные цели развития, и совершенствовать механизмы достижения этих целей", - подчеркнул глава государства.
По его словам, предстоит обсудить предложения правительства с участием профильных комиссий Госсовета, деловых объединений, экспертов и Общественной палаты.
"По результатам такой широкой дискуссии примем окончательное решение по дальнейшим финансовым и организационным действиям на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - добавил президент.
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