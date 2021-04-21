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СНГ 21.04.2021 19:45

Путин просит правительство подготовить и представить до 1 июля предложения социально-экономического развития РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить к 1 июля предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны, прозвучавших в его ежегодном Послании Федеральному Собранию.

"Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года", - сказал Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Он уточнил, что речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью и повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды, новому качеству государственного управления.

"За всей текущей работой мы не должны забывать целей нашего стратегического развития, национальные цели развития, и совершенствовать механизмы достижения этих целей", - подчеркнул глава государства.

По его словам, предстоит обсудить предложения правительства с участием профильных комиссий Госсовета, деловых объединений, экспертов и Общественной палаты.

"По результатам такой широкой дискуссии примем окончательное решение по дальнейшим финансовым и организационным действиям на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - добавил президент.

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Тэги: РОССИЯ, СОЦСФЕРА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]