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Дальнее зарубежье 21.04.2021 20:14

В Китае сделали более 200 млн прививок от COVID-19

В Китае сделали более 200 млн прививок от коронавируса, сообщают китайские СМИ со ссылкой на государственный комитет по здравоохранению.

"На сегодняшний день в Китае прививку от коронавируса сделали более 200 млн раз", - сказал представитель государственной комитета по здравоохранению Ми Фэн.

Он отметил, что только на прошлой неделе в стране сделали 5,26 млн прививок от COVID-19. По меньшей мере одну прививку сделали более 80% китайских медработников. Они получили вакцину одними из первых в стране.

С начала пандемии в Китае заразились коронавирусом более 90 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]