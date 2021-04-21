В Китае сделали более 200 млн прививок от COVID-19

В Китае сделали более 200 млн прививок от коронавируса, сообщают китайские СМИ со ссылкой на государственный комитет по здравоохранению.
"На сегодняшний день в Китае прививку от коронавируса сделали более 200 млн раз", - сказал представитель государственной комитета по здравоохранению Ми Фэн.
Он отметил, что только на прошлой неделе в стране сделали 5,26 млн прививок от COVID-19. По меньшей мере одну прививку сделали более 80% китайских медработников. Они получили вакцину одними из первых в стране.
С начала пандемии в Китае заразились коронавирусом более 90 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.
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