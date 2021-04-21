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Дальнее зарубежье 21.04.2021 20:29

Фракции Европарламента призвали к мерам ЕС против РФ за взрыв боеприпасов в Чехии

Руководители крупнейших политических фракций Европарламента (ЕП) расценили инцидент со взрывом склада боеприпасов в 2014 году в Чехии как "еще одно нападение лиц, связанных с российским государством, на суверенной территории ЕС" и призвали принять новые меры против РФ.

"Мы шокированы недавними сообщениями о причастности российских спецслужб ГРУ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли двое чешских граждан. Те же агенты ГРУ связаны с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании в 2018 году", - говорится в совместном заявлении пяти фракций, поступившем в среду в "Интерфакс".

По мнению европейских парламентариев, "это демонстрирует тревожные меры, на которые Россия пойдет, чтобы подорвать Европу, и еще раз подтверждает опасное и злонамеренное поведение российского правительства".

"Нападение с участием российских спецслужб ГРУ на европейских граждан в любой из стран-членов ЕС должно рассматриваться как серьезное нападение на весь Евросоюз. Это недопустимый акт враждебности", - подчеркивается в документе.

Председатели фракций ЕП заявили о полной солидарности с Чешской Республикой и призвали все государства-члены ЕС и Европейский совет также продемонстрировать свою солидарность, "приняв строгие совместные и конкретные меры в отношении России в ответ на это нападение".

Призыв подписали главы фракций Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной "Обновим Европу", "Зеленых и Европейского свободного альянса", "Европейских консерваторов и реформаторов".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, РОССИЯ, ЧЕХИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]