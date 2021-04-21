Новым главой МИД Чехии назначен Якуб Кулганек

Президент Чехии Милош Земан в среду назначил Якуба Кулганека министром иностранных дел, сообщает газета "Лидове новины".
На этом посту Кулганек заменил Томаша Петршичека, которого отправили в отставку в ранее в апреле. На протяжении примерно недели обязанности главы МИД исполнял глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек.
Издание отмечает, что Кулганек - один из давних соратников социал-демократов, которых сейчас в Чехии возглавляет Гамачек.
Оппозиция Чехии это решение раскритиковала, указывает издание.
Назначение произошло на фоне ухудшения отношений между Прагой и Москвой. 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
В понедельник также стало известно, что власти Чехии объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне этого политического скандала.
МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
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