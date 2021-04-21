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В Индии за четыре дня выявили миллион новых случаев COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Индии продолжает ухудшаться: за четыре дня в стране выявили миллион новых случаев COVID-19, сообщает издание Times of India.

Это новый рекорд по темпу распространения коронавируса в стране. Ранее миллион новых заражений в Индии фиксировали за шесть дней.

За последние сутки индийские власти зарегистрировали более 295 тыс. новых случаев COVID-19. Это второе место по числу суточных заражений с начала пандемии и седьмой день, когда в стране выявляют больше 200 тыс. новых заражений коронавирусом. Число летальных исходов в среду превысило две тыс.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, тем не менее, выступает против жесткого локдауна.

"Я призываю штаты, чтобы они рассматривали локдаун как последний вариант. Они должны честно попытаться избежать локдауна и сфокусироваться на микро-зонах заражения", - сказал Моди.

На фоне роста числа заражений в отделениях интенсивной терапии не хватает коек и медицинского кислорода. По словам главного министра Дели Арвинда Кеджривала, если число новых заражений не снизится, система здравоохранения может развалиться.

Всего с начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 15 млн человек, более 180 тыс. умерли.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]