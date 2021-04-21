В Индии за четыре дня выявили миллион новых случаев COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Индии продолжает ухудшаться: за четыре дня в стране выявили миллион новых случаев COVID-19, сообщает издание Times of India.
Это новый рекорд по темпу распространения коронавируса в стране. Ранее миллион новых заражений в Индии фиксировали за шесть дней.
За последние сутки индийские власти зарегистрировали более 295 тыс. новых случаев COVID-19. Это второе место по числу суточных заражений с начала пандемии и седьмой день, когда в стране выявляют больше 200 тыс. новых заражений коронавирусом. Число летальных исходов в среду превысило две тыс.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, тем не менее, выступает против жесткого локдауна.
"Я призываю штаты, чтобы они рассматривали локдаун как последний вариант. Они должны честно попытаться избежать локдауна и сфокусироваться на микро-зонах заражения", - сказал Моди.
На фоне роста числа заражений в отделениях интенсивной терапии не хватает коек и медицинского кислорода. По словам главного министра Дели Арвинда Кеджривала, если число новых заражений не снизится, система здравоохранения может развалиться.
Всего с начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 15 млн человек, более 180 тыс. умерли.
Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана
Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Карабаха - Путин
Баку не может позволить Армении довести армию до состояния, в котором она сможет угрожать Азербайджану – Алиев
Казаньоргсинтез и Tecnimont изучат возможность создания производства биополимеров в Татарстане
Новак: нефтерынок пока сбалансирован, предложений о проведении 28 апреля лишь JMMC не звучало
В ЕС довольны отказом от учреждения футбольной Суперлиги
Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников коронавирусных ограничений
Итальянские футбольные клубы "Ювентус" и "Милан" усомнились в реализации проекта Суперлиги
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам