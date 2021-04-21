Путин и Лукашенко проведут 22 апреля переговоры в Москве - Кремль

В четверг, 22 апреля, в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
"Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
Пресс-служба белорусского президента в свою очередь проинформировала, что на переговорах "будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения".
"В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", - сказано в сообщении пресс-службы.
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