В Азербайджане спад числа случаев COVID-19, 32 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2075 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 305,933 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2197 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 235.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 269,965 тыс. человек (+2480 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 733 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 679 тестов на коронавирус (накануне 13 777 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 141,335 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде