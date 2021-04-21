Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0446 RUR   0.0221 GBR   2.3668 TRY   0.2094

Цена на нефть

20.04 $/bbl   WTI 62.44 -0.94 Brent 66.57 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.04.2021 16:45

Анкара считает нелегитимными организуемые Дамаском выборы

Турция считает предстоящие в мае президентские выборы в Сирии нелегитимными, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Поддержка нелегитимных выборов противоречит нашим принципам", - сказал министр, которого цитируют в среду турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, только выборы, которые состоятся после завершения процесса политического урегулирования в Сирии, будут считаться законными.

Выборы же, которые проводятся по собственной инициативе, не признает никто, подчеркнул глава МИД Турции.

Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая.

К настоящему времени о намерении баллотироваться на президентских выборах заявили в общей сложности шесть человек, включая действующего президента Башара Асада.

Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили трех из них. Асад набрал более 88% голосов. Согласно конституции, президент может переизбраться на еще один семилетний срок.

Внешняя сирийская оппозиция назвала предстоящие выборы, которые проводятся по нынешней конституции, нелегитимными и призвала соотечественников бойкотировать голосование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]