Анкара считает нелегитимными организуемые Дамаском выборы

Турция считает предстоящие в мае президентские выборы в Сирии нелегитимными, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Поддержка нелегитимных выборов противоречит нашим принципам", - сказал министр, которого цитируют в среду турецкие СМИ.
По словам Чавушоглу, только выборы, которые состоятся после завершения процесса политического урегулирования в Сирии, будут считаться законными.
Выборы же, которые проводятся по собственной инициативе, не признает никто, подчеркнул глава МИД Турции.
Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая.
К настоящему времени о намерении баллотироваться на президентских выборах заявили в общей сложности шесть человек, включая действующего президента Башара Асада.
Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили трех из них. Асад набрал более 88% голосов. Согласно конституции, президент может переизбраться на еще один семилетний срок.
Внешняя сирийская оппозиция назвала предстоящие выборы, которые проводятся по нынешней конституции, нелегитимными и призвала соотечественников бойкотировать голосование.
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