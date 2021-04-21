Анкара считает нелегитимными организуемые Дамаском выборы

Турция считает предстоящие в мае президентские выборы в Сирии нелегитимными, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Поддержка нелегитимных выборов противоречит нашим принципам", - сказал министр, которого цитируют в среду турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, только выборы, которые состоятся после завершения процесса политического урегулирования в Сирии, будут считаться законными.

Выборы же, которые проводятся по собственной инициативе, не признает никто, подчеркнул глава МИД Турции.

Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая.

К настоящему времени о намерении баллотироваться на президентских выборах заявили в общей сложности шесть человек, включая действующего президента Башара Асада.

Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили трех из них. Асад набрал более 88% голосов. Согласно конституции, президент может переизбраться на еще один семилетний срок.

Внешняя сирийская оппозиция назвала предстоящие выборы, которые проводятся по нынешней конституции, нелегитимными и призвала соотечественников бойкотировать голосование.