Азербайджан и британская Anglo Asian Mining продлили до марта 2027г СРП на добычу драгметаллов

Правительство Азербайджана и британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ) продлили на пять лет – до марта 2027 года - контракт на разработку золотоносного месторождения Гедабек в Дашкесанском районе Азербайджана.

Как сообщалось, разработка месторождения Гедабек в Азербайджане осуществляется в рамках действующего Соглашения о разделе продукции (СРП), срок которого истекает в марте 2022 года.

«ААМ в 2020 году инициировала процесс продления СРП для контрактной площади Гедабек на первые пять из разрешенных десяти лет. Anglo Asian Mining plc рада сообщить, что получила одобрение от правительства Азербайджана на первое пятилетнее продление данного СРП», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, отмечает ААМ, компания в настоящее время ведет переговоры с правительством Азербайджана на предмет расширения территории существующих контрактных площадей и получение в разработку новых контрактных площадей.

«Я очень рад, что компания добилась продления СРП для контрактной площади Гедабек, особенно в связи с продолжением нашей программы разведки, которая уже выявила ряд новых месторождений полезных ископаемых, включая Зафер и Авшанджлы», - заявил исполнительный директор Anglo AsianРеза Вазири, слова которого приводятся в релизе.

Везири также ожидает, что переговоры между ААМ и правительством Азербайджана о расширении существующих контрактных площадей и лицензировании новых участков будут завершены в ближайшее время.

«Это позволит компании расширить свою деятельность в стране», - отметил он.

Как сообщалось, в настоящее время "Anglo Asian Mining" добывает золото, серебро и медь в Азербайджане с контрактной площади «Гедабек» и с контрактной площади Гоша. При этом, львиный объем добычи приходится на Гедабек.

В 2020 году компанией в Азербайджане было добыто драгметаллов в объеме 67,249 тыс. унций золотого эквивалента (спад на 18,4%), в том числе 56,864 тыс. унций золота (спад на 18,9%), меди – 2,591 тыс. тонн (рост на 17,2%), серебра – 122,962 тыс. унций (спад на 22,8%). На месторождении Гедабек в 2020 году ААМ добыла 54,71 тыс. унций золота (спад на 14,7%).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова