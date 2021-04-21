Армения проводит совместно с Россией масштабную программу реформы в армии - Пашинян

В Вооруженных силах Армении совместно с Россией проводится широкомасштабная программа реформирования, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Начата широкомасштабная программа реформирования армянских ВС. Эту программу мы осуществляем с Российской Федерацией, и мы должны в контексте осуществления этой программы учитывать все последствия, с которыми столкнулись во время 44-дневной войны (в Карабахе - ИФ)", - сказал Пашинян на совещании в областной администрации Сюникской области в городе Капан в среду.

"Мы должны иметь сильную армию, такую армию, которая может быть достойным союзником и основным гарантом безопасности и территориальной целостности Армении. На этом пути Армению никто не может остановить, тем более, что мы в контексте военно-политических союзнических отношений мы имеем также обязательства по обеспечению регионального мира. И когда мы говорим о союзнических обязательствах, они взаимные. И мы должны полностью выполнять наши обязательства", - отметил премьер Армении.

В минувший вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не может позволить Армении довести свою армию до такого состояния, при котором она сможет угрожать республике.