Итальянские футбольные клубы "Ювентус" и "Милан" считают, что выход большинства команд из состава европейской Суперлиги ставит под сомнение перспективы проекта.

В заявлении клуба из Турина, распространенном в среду, говорится, что ему известно о намерениях некоторых клубов выйти из проекта, хотя необходимые процедуры по соглашению между клубами еще не выполнены. "В этом контексте "Ювентус", оставаясь убежденным в обоснованности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта, считает, что в настоящее время проект имеет мало шансов для завершения в том виде, в котором он был изначально задуман", - говорится в заявлении.

В клубе заверили, что "Ювентус" "по-прежнему привержен делу создания долгосрочной ценности для клуба и всего футбольного движения".

В "Милане" указали на необходимость прислушаться к мнению болельщиков. "Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру и в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий", - говорится в заявлении.

"Тем не менее болельщики со всего мира выразили обеспокоенность по поводу Суперлиги, и "Милан" должен внимательно относиться к мнению тех, кто любит этот замечательный вид спорта", - заявили в "Милане". - Мы продолжим упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола".

О создании Суперлиги с участием топовых клубов Европы стало известно 19 апреля. Проект вызвал резкую критику руководства УЕФА, ФИФА, национальных федераций. Глава УЕФА Александр Чеферин, в частности, заявлял о запрете участия в чемпионатах мира и Европы игроков клубов Суперлиги.

Накануне вечером "Манчестер Сити" первым объявил о решении выйти из Суперлиги. Вскоре аналогичные шаги предприняли остальные клубы из Англии, фигурировавшие в числе участников проекта - "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси".

В среду о выходе из Суперлиги проинформировали итальянский "Интер" и испанский "Атлетико". Таким образом, среди тех, кто после ухода других клубов еще не высказал позицию, остались испанские "Барселона" и "Реал".

Предполагалось, что в Суперлиге примут участие 20 команд. Ранее было известно о 12 клубах, которые должны были играть в Суперлиге на постоянной основе. Организаторы собирались отправить предложения еще трем командам. Остальные пять должны были попасть в Суперлигу через квалификацию с учетом результатов в национальных чемпионатах.