Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0446 RUR   0.0221 GBR   2.3668 TRY   0.2094

Цена на нефть

20.04 $/bbl   WTI 62.44 -0.94 Brent 66.57 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 21.04.2021 22:00

IATA вновь ухудшила прогноз убытков мировых авиакомпаний в 2020-21 гг

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) вновь ухудшила прогноз консолидированного чистого убытка мировых авиакомпаний в 2020-2021 годах, следует из сообщения организации.

Прошлогодний убыток отрасли IATA оценивает в $126,4 млрд, тогда как в ноябре он прогнозировался на уровне $118,5 млрд, а до этого, в июне - $84,3 млрд. По итогам этого года убыток составит $47,7 млрд, полагают в ассоциации - в ноябре он ожидался в размере в $38,7 млрд, в июне - $15,8 млрд.

Пассажиропоток авиакомпаний в этом году может составить порядка 2,4 млрд человек, что более чем на 30% выше прошлогоднего показателя, но на 47% ниже, чем в "доковидном" 2019 году.

Доходы отрасли ожидаются на уровне $458 млрд (+23% к 2020 г., -45% к 2019 г.), в частности, от пассажирских перевозок - $231 млрд (+22%/-62%), от грузовых - $152 млрд (+19%/+50%), что будет историческим максимумом для этого сегмента.

Вся отрасль выйдет из COVID-кризиса финансово ослабленной, сдерживание и сокращение расходов будут иметь ключевое значение для ее восстановления, полагают в IATA. Также ассоциация, как и ранее, призывает мировые правительства оказывать поддержку авиапредприятиям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ФИНПОКАЗАТЕЛИ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


IATA ухудшила июньский прогноз убытков мировых авиакомпаний в 2020-21 гг IATA ухудшила прогноз падения пассажирских перевозок в 2020 году с 46 до 55% IATA за обязательное ношение масок на борту, но против пустых кресел между пассажирами IATA ухудшила прогнозы для мировой индустрии авиаперевозок

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]