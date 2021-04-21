IATA вновь ухудшила прогноз убытков мировых авиакомпаний в 2020-21 гг

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) вновь ухудшила прогноз консолидированного чистого убытка мировых авиакомпаний в 2020-2021 годах, следует из сообщения организации.
Прошлогодний убыток отрасли IATA оценивает в $126,4 млрд, тогда как в ноябре он прогнозировался на уровне $118,5 млрд, а до этого, в июне - $84,3 млрд. По итогам этого года убыток составит $47,7 млрд, полагают в ассоциации - в ноябре он ожидался в размере в $38,7 млрд, в июне - $15,8 млрд.
Пассажиропоток авиакомпаний в этом году может составить порядка 2,4 млрд человек, что более чем на 30% выше прошлогоднего показателя, но на 47% ниже, чем в "доковидном" 2019 году.
Доходы отрасли ожидаются на уровне $458 млрд (+23% к 2020 г., -45% к 2019 г.), в частности, от пассажирских перевозок - $231 млрд (+22%/-62%), от грузовых - $152 млрд (+19%/+50%), что будет историческим максимумом для этого сегмента.
Вся отрасль выйдет из COVID-кризиса финансово ослабленной, сдерживание и сокращение расходов будут иметь ключевое значение для ее восстановления, полагают в IATA. Также ассоциация, как и ранее, призывает мировые правительства оказывать поддержку авиапредприятиям.
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