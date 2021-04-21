Запасы нефти в США выросли на 594 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей - до 493,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей и составили 234,98 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей, до 142,39 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.
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