Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0446 RUR   0.0221 GBR   2.3668 TRY   0.2094

Цена на нефть

20.04 $/bbl   WTI 62.44 -0.94 Brent 66.57 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.04.2021 18:54

Нефть сократила снижение, несмотря на данные о росте запасов в США, Brent - $66,12 за баррель

Цены на нефть эталонных марок частично отыграли потери в среду, несмотря на данные, которые показали первый за четыре недели рост запасов нефти в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 в среду составляет $66,12 за баррель, что на $0,45 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,19 за баррель, что на $0,48 (0,77%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,4 млн баррелей.

На настроения инвесторов также влияет возобновление роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $65,98 за баррель Нефть дешевеет на ухудшении перспектив спроса, Brent на уровне $66,09 за баррель Цена на нефть снижаются, Brent подешевела до $65,77 за баррель Нефтяные цены сократили прирост, но продолжают повышаться, Brent - $67,22 за баррель Цена на нефть Brent впервые с середины марта достигла $68 Нефть дорожает на фоне ослабления доллара США, Brent - $67,75 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]