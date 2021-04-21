Нефть сократила снижение, несмотря на данные о росте запасов в США, Brent - $66,12 за баррель

Цены на нефть эталонных марок частично отыграли потери в среду, несмотря на данные, которые показали первый за четыре недели рост запасов нефти в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 в среду составляет $66,12 за баррель, что на $0,45 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,19 за баррель, что на $0,48 (0,77%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,4 млн баррелей.

На настроения инвесторов также влияет возобновление роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.