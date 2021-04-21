Банки в Азербайджане в январе-марте увеличили банкоматы на 1,8%, pos-терминалы на 1,9%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 апреля 2021 года составляет 2,763 тыс. единиц, что на 1,8% больше показателя на конец 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 апреля текущего года в Баку установлено 1,451 тыс. банкоматов (рост за отчетный период на 1,5%), в регионах - 1,312 тыс. банкоматов (рост на 2%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 апреля 2021 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 58,184 тыс. единиц, что на 1,9% больше показателя на конец 2020 года.

При этом в Баку установлено 38,421 тыс. pos-терминалов (рост на 2,1%), в регионах - 19,763 тыс. (рост на 1,4%).

В объектах розничной торговли установлено 56,55 тыс. или 97,2% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде